Bollettino Campania oggi: contagi, morti e guariti mercoledì 2 marzo

by Andrea Bellini

Pubblicato il bollettino ufficiale relativo all’emergenza Coronavirus in Campania, per quanto riguarda la giornata di mercoledì 2 marzo 2022. Va avanti il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione Campania, una delle regioni più colpite, con l’obiettivo di monitorare l’impatto dell’emergenza sul territorio regionale. La Regione, come di consueto, ha pubblicato i dati relativi a morti, contagi e ricoverati sul territorio, quelli più rilevanti per capire la situazione reale. Nella giornata di oggi si registrano 3.650 nuovi contagi, 14 morti, 12.936 tamponi molecolari, 42 (-3) in terapia intensiva, 673 (-71) nei reparti ordinari.