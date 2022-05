Bollettino Campania oggi: contagi, morti e guariti lunedì 9 maggio

by Andrea Bellini

Il bollettino Covid della Regione Campania per la giornata di lunedì 9 maggio 2022. Va avanti l’analisi dei numeri aggiornati su contagi, morti e guariti nella regione più colpita in Italia dal Coronavirus. La Regione ha diramato come di consueto i seguenti dati, relativi alle ultime 24 ore. Oggi si registrano 1.828 nuovi contagi, 8 morti, 2.533 tamponi molecolari, 36 in terapia intensiva, 663 nei reparti ordinari.