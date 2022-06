Bollettino Campania oggi: contagi, morti e guariti lunedì 27 giugno

by Michele Muzzarelli

Il bollettino Covid di lunedì 27 giugno 2022 per la Regione Campania, che anche oggi ha comunicato i dati quotidiani relativi a morti, contagi e guariti dal Coronavirus nelle ultime 24 ore. Come ogni giorno si valuta l’impatto del virus in una delle regioni più colpite dall’inizio della pandemia. Oggi si registrano 2.647 nuovi contagi, 4 morti, 1.072 tamponi molecolari, 24 ricoverati in terapia intensiva, 390 ricoverati nei reparti ordinari.