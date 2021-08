Bollettino Campania oggi: contagi, morti e guariti giovedì 26 agosto

Il bollettino dell’emergenza Coronavirus per la Regione Campania, aggiornato a giovedì 26 agosto 2021. La Regione ha reso noti i numeri più rilevanti e relativi a morti, contagi e ricoverati sul proprio territorio, uno dei più colpiti in assoluto dall’inizio dell’emergenza. Nella giornata di oggi, in particolare, si registrano 696 nuovi contagi, 2 morti, 16.215 tamponi totali, 21 ricoverati in terapia intensiva, 361 ricoverati negli altri reparti.