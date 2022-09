Bollettino Campania oggi: contagi, morti e guariti domenica 11 settembre

Il bollettino della Regione Campania per la giornata di domenica 11 settembre 2022, con i dati aggiornati nelle ultime 24 ore e relativi a decessi, contagi e guariti dal Covid in una delle regioni più colpite dalla pandemia nel nostro Paese. Prosegue senza sosta il lavoro di monitoraggio e analisi dei nuovi casi, ecco quindi la situazione aggiornata in queste ore. Oggi si registrano 1.205 nuovi contagi, 5 morti, 2.583 tamponi molecolari, 12 ricoverati in terapia intensiva, 243 ricoverati negli altri reparti.