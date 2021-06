Bollettino Campania oggi: contagi, morti e guariti di mercoledì 30 giugno

by Mattia Zucchiatti 6

Nuova giornata di monitoraggio dei dati in Campania per tenere sotto controllo l’andamento della curva epidemiologica. Nel primo pomeriggio è stato diffuso il bollettino ufficiale relativo ai dati più rilevanti per valutare l’impatto dell’emergenza coronavirus nel territorio. Nella giornata di oggi, in particolare, si registrano 120 nuovi contagi, 5 morti, 7.421 tamponi molecolari, 20 (-1) ricoverati in terapia intensiva, 21 (+9) ricoverati negli altri reparti.