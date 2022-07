Beach soccer, seconda vittoria nel girone per le azzurre agli Europei femminili

by Simone Caravano

Agli Europei di beach soccer femminili, in Portogallo, arriva la seconda vittoria nel girone per l’Italia. Le azzurre hanno battuto 3-2 l’Inghilterra, salendo a quota sei punti in classifica. Un successo importante per le giocatrici di Del Duca, in vista soprattutto della seconda fase del “round robin” in programma in Sardegna a settembre.

Il match è stato segnato da continui ribaltamenti di fronte, ma alla fine le azzurre sono riuscite ad imporsi sulle inglesi. Dopo cinque minuti infatti l’Italia era già aventi di due reti, firmate da Provitera e Naticchioni, ma una doppietta di Martin ha portato il match in parità. Nel terzo tempo poi è arrivato il gol decisivo, realizzato da Vecchione. A venti secondi dalla fine, però, si rende protagonista il portiere azzurro, Ruotolo, brava a parare un calcio di rigore concesso all’Inghilterra.