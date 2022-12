Ballando con le stelle, la finale stasera in tv: programma, orario, tv e streaming

di Redazione 1

Stasera, 23 dicembre 2022, andrà in scena la finalissima di Ballando con le Stelle. La puntata sarà trasmessa in diretta sulla Rai dalle 20:30, ma potrete seguirla anche in streaming sulla piattaforma Rai PLay. Occhi puntati sulle coppie di ballerini formate da Alex Di Giorgio-Moreno Porcu, Gabriel Garko-Giada Lini, Ema Stokholma-Angelo Madonia, Alessandro Egger-Tove Villfor, Iva Zanicchi-Samuel Peron, Rosanna Banfi-Simone Casula oltre ai ripescati Luisella Costamagna-Pasquale La Rocca. Da valutare le scelte che prenderà la Giuria tecnica capitanata da Carolyn Smith. Al suo fianco gli immancabili Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Ospite d’onore Riccardo Cocciante, che scenderà in pista per celebrare il ventennale di “Notre Dame de Paris”.